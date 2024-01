Patto Stabilità: Conte, finti patrioti Meloni e Salvini piegati a Bruxelles, siamo rimasti soli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ruggiscono in campagna elettorale, ma chinano la testa quando sono a Bruxelles. I finti patrioti di Meloni e Salvini si sono clamorosamente piegati in Europa, ancora una volta”. Lo scrive su X il presidente del Movimento 5 stelle. “Al Parlamento europeo il Movimento 5Stelle è stata l’unica forza politica italiana a votare per fermare un Patto di stabilità all’insegna dell’austerità, che è un cappio al collo per l’Italia con miliardi di nuovi tagli e nuove tasse per tutti gli anni a venire. Il fatto che altre forze politiche non si siano opposte lascia senza parole”, prosegue l'ex premier. "Poco conta che il Parlamento europeo abbia chiesto solo qualche timido miglioramento dell'accordo a cui ha già detto sì il governo Meloni, perché l'impostazione è la stessa e il menù per l’Italia è sempre il solito: austerità, tagli e strozzatura della crescita. Era l’occasione per dare tutti un forte segnale di contrarietà. Niente da fare. Siamo rimasti soli noi del M5s", sottolinea Conte. (segue) (Rin)