Patto Stabilità: Conte, finti patrioti Meloni e Salvini piegati a Bruxelles, siamo rimasti soli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quando in futuro l’Italia si ritroverà nuovamente in fondo a tutte le classifiche europee - ribadisce il presidente del M5s - che misurano crescita economica e sviluppo sociale inizierà il giochino delle imprecazioni contro l’Europa dell’austerità. Quando i nostri cittadini si troveranno a vivere sulla propria pelle manovre di bilancio lacrime e sangue inizierà nuovamente la pantomima nazionale contro i burocrati che sono a Bruxelles ciechi e ottusi. Ma noi ci ricorderemo di queste scelte, di queste votazioni. Non è vero che a decidere è l’euro burocrazia. Ha deciso la politica: prima con l’assenso del Governo Meloni e ieri con il voto degli europarlamentari. Noi - conclude Conte - continueremo sempre a lottare per cambiare le cose, come quando a chi voleva imporci il Mes abbiamo risposto portando 209 miliardi in Italia". (Rin)