Siria: otto morti nei bombardamenti della Giordania nel sud del Paese

- Sono almeno otto le persone uccise questa notte in un attacco dell’Aeronautica della Giordania che ha preso di mira alcune abitazioni e un magazzino nelle zone a sud est di Suwyda, nella Siria meridionale, al confine con la Giordania. Lo ha reso noto l'Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), centro di monitoraggio con sede a Londra, ma dotato di un'ampia rete informativa in Siria, secondo cui trai i civili uccisi ci sarebbero anche due ragazze e quattro donne. Il bilancio delle vittime non è definitivo perché alcune persone sono rimaste intrappolate sotto le macerie. Da dicembre, l'esercito giordano ha intensificato l’operazione contro i narcotrafficanti dopo gli scontri avvenuti lo scorso mese con decine di persone che trasportavano grandi quantità di armi ed esplosivi oltre il confine con la Siria. (Lib)