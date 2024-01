Spagna: ministra Finanze Montero fiduciosa che legge bilancio 2024 sarà approvata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra delle Finanze spagnola, Maria Jesus Montero, si è detta "fiduciosa" di riuscire a far approvare la legge di bilancio 2024 e di raggiungere un accordo con Uniti per la Catalogna (JxCat). "C'è una volontà da parte della maggior parte dei gruppi di poter discutere i conti pubblici, e sono fiduciosa che raggiungeremo un accordo anche con JxCat", ha affermato in alcune dichiarazioni ad "Antena 3", sottolineando l'importanza per il Paese dell'approvazione della nuova legge di bilancio.(Spm)