Ue: Parlamento e Consiglio raggiungono accordo su antiriciclaggio, limiti a contante oltre i 10 mila euro

- Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno trovato un accordo provvisorio su alcune parti del pacchetto antiriciclaggio, che mira a proteggere i cittadini e il sistema finanziario dell'Ue dal riciclaggio di denaro e dal finanziamento del terrorismo. L'accordo provvisorio su un regolamento antiriciclaggio, si legge in una nota del Consiglio dell'Ue, armonizzerà per la prima volta in modo esaustivo le norme in tutta l'Ue, colmando le possibili scappatoie utilizzate dai criminali per riciclare proventi illeciti o finanziare attività terroristiche attraverso il sistema finanziario e migliorerà l'organizzazione dei sistemi nazionali antiriciclaggio. Le nuove proposte, spiega una nota del Parlamento, prevedono l'accesso alle informazioni sulla proprietà effettiva e conferiscono maggiori poteri alle Unità di informazione finanziaria (Uif) per analizzare e individuare casi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, nonché per sospendere le transazioni sospette. "I soggetti obbligati, come istituti finanziari, banche, agenzie immobiliari, servizi di gestione patrimoniale, casinò, commercianti, svolgono un ruolo centrale nel quadro della lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo (Aml/Ctf), in quanto hanno una posizione privilegiata per individuare le attività sospette", si legge invece nella nota del Consiglio. (segue) (Beb)