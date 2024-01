Ue: Parlamento e Consiglio raggiungono accordo su antiriciclaggio, limiti a contante oltre i 10 mila euro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo prevede inoltre un limite a livello di Unione europea per i pagamenti in contanti di importo elevato, pari a 10 mila euro, e misure volte a garantire il rispetto di sanzioni finanziarie mirate e a evitare che le sanzioni vengano aggirate. Gli Stati membri avranno la flessibilità di imporre un limite massimo inferiore, se lo desiderano. Inoltre, i soggetti obbligati dovranno identificare e verificare l'identità di una persona che effettua una transazione occasionale in contanti tra i 3 mila e i 10 mila euro. e nuove norme mirano anche a rendere più armonizzate e trasparenti le norme sulla titolarità effettiva, cioè verso persone che controllano o godono effettivamente dei benefici della proprietà di un'entità giuridica (come una società, una fondazione o un trust), anche se il titolo o la proprietà sono intestati a un altro nome. Fra le altre misure, il testo approvato prevede anche che ogni Stato membro assicuri che tutti i soggetti obbligati stabiliti nel proprio territorio siano soggetti a una vigilanza adeguata ed efficace da parte di una o più autorità di vigilanza. Le autorità di vigilanza applicheranno un approccio basato sul rischio. L'accordo deve adesso essere formalmente adottato dal Parlamento e dal Consiglio prima di poter entrare in vigore. (Beb)