- L'Aula del Senato ha aperto i lavori sul disegno di legge per l'attuazione dell'Autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ma è stata subito sospesa per mezz'ora, in attesa del parere della commissione Bilancio, non ancora formulato. La seduta riprenderà alle 10:45. (Rin)