Imprese: Edison ammessa dall'Agenzia Entrate al regime diAdempimento collaborativo

- Edison rende noto di essere stata ammessa al regime fiscale di Adempimento Collaborativo promosso dall'Agenzia delle Entrate. In linea con quanto auspicato dall'Ocse - si legge in una nota - in tema di "Cooperative Compliance", l'istituto dell'adempimento collaborativo consente di instaurare forme di comunicazione preventiva e di cooperazione tra amministrazione e contribuente, volte a ridurre il livello di incertezza su situazioni suscettibili di generare rischi fiscali e dunque prevenire l'insorgere di controversie. L'ingresso in tale regime rappresenta per la società e per il Gruppo Edison un riconoscimento importante dell'impegno per il continuo miglioramento dei processi e del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, in particolare tributari. L'ammissione giunge, infatti, ad esito della valutazione positiva condotta dall'Amministrazione finanziaria sul Tax Control Framework (TCF), il sistema adottato da Edison già da alcuni anni per la rilevazione, gestione, controllo e mitigazione dei rischi fiscali. "L'ingresso di Edison nel regime di Adempimento Collaborativo è in linea con le best practice della gestione del rischio fiscale e rappresenta un aspetto cruciale per una gestione etica e responsabile di impresa", dichiara Ronan Lory, chief financial officer di Edison. "Questo riconoscimento conferma la costante attenzione che Edison dedica al miglioramento dei processi e del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, in linea con la strategia di sostenibilità del Gruppo, basata sulla trasparenza e la volontà di contribuzione per lo sviluppo economico e sociale dell'Italia". (segue) (Com)