Imprese: Edison ammessa dall'Agenzia Entrate al regime diAdempimento collaborativo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ammissione a tale regime, i cui effetti decorrono dall'anno di imposta 2022, conferma l'impegno di Edison all'adozione di politiche fiscali prudenti ed equilibrate ed al mantenimento di relazioni basate sul dialogo e trasparenza con le Autorità, anche in risposta al crescente interesse manifestato da parte di tutti gli stakeholders verso tali tematiche. L'ingresso in cooperative compliance segna, inoltre, un importante riconoscimento nel percorso intrapreso, già da alcuni anni, dal Gruppo Edison per la diffusione all'interno dell'organizzazione di una cultura fiscale improntata ad una corretta gestione della variabile fiscale, indicatore chiave per il Gruppo, anche in ambito Sostenibilità. Come previsto dalla normativa, con il provvedimento di ammissione notificato dall'Agenzia delle Entrate è stata disposta l'iscrizione di Edison S.p.A. nell'elenco delle società che operano in piena trasparenza con l'amministrazione finanziaria italiana, pubblicato sul sito web dell'Agenzia delle Entrate. (Com)