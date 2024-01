Pavia: morto il vescovo emerito mons. Giovanni Giudici, aveva 83 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella prima mattina di oggi, 18 gennaio, è spirato S.E. mons. Giovanni Giudici, Vescovo emerito di Pavia. Era nato a Varese, il 6 marzo 1940. Entrato nel Seminario diocesano dopo gli studi liceali a Varese, viene ordinato sacerdote il 27 giugno 1964, laureandosi poi in Lingue e letteratura moderne presso l'Università Bocconi nel 1972. Dopo i primi incarichi pastorali e un periodo di insegnamento presso il Seminario diocesano di Seveso, nel 1979 è nominato parroco di S. Anna, nel quartiere Fiera della città di Milano. Nel 1984 viene eletto decano e nel 1988 nominato Vicario episcopale della Zona Pastorale II (Varese e provincia). Il 9 giugno 1990 papa Giovanni Paolo II lo nomina Vescovo ausiliare di Milano e vescovo titolare di Usula; il 29 giugno successivo riceve l'ordinazione episcopale per l'imposizione delle mani del cardinale Carlo Maria Martini, che il 1° febbraio 1991 lo nomina Vicario generale della Diocesi ambrosiana. Dall'11 gennaio 2004 è incardinato Vescovo della Diocesi di Pavia, divenendone Vescovo emerito il 24 gennaio 2016. (Com)