Georgia: Kaladze esclude sua candidatura a primo ministro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale del partito al governo Sogno georgiano, il sindaco di Tbilisi Kakha Kaladze, ha smentito le indiscrezioni secondo cui avrebbe presentato la sua candidatura a primo ministro alle elezioni parlamentari previste in autunno. In precedenza l'emittente televisiva "Pirveli", citando sue fonti, aveva riferito che Kaladze sarebbe stato il candidato primo ministro del Sogno georgiano. “Da dove viene questa sciocchezza? Sono il sindaco della città", ha detto Kaladze ai giornalisti. Il 26 ottobre si terranno le elezioni parlamentari in Georgia. Per la prima volta nel Paese le elezioni parlamentari si terranno sulla base di un sistema proporzionale con uno sbarramento del 5 per cento. (Rum)