Georgia: premier Garibashvili, economia cresce rapidamente ma puntiamo su infrastrutture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia della Georgia si sta sviluppando in maniera rapida, una delle più dinamiche al mondo. Lo ha detto il premier georgiano Irakli Garibashvili, intervenendo oggi al Forum economico globale di Davos. Nel Paese c'è una situazione "molto stabile a livello politico ed economico", testimoniata anche dal numero record di investimenti diretti esteri nel Paese. Per la Georgia è fondamentale lo sviluppo di infrastrutture, vista la posizione strategica tra Europa e Asia, ha spiegato Garibashvili. In questa prospettiva, le autorità di Tbilisi puntano molto al "Middle Corridor", il progetto di collegamento tra Cina e Ue, che vedrà "l'espansione dei porti e la riorganizzazione delle linee ferroviarie, degli aeroporti e delle infrastrutture stradali". (Res)