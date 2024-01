Etiopia-Somalia: Unione africana esorta al dialogo e propone di avviare mediazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Unione africana ha chiesto con forza di ridurre le tensioni fra Somalia ed Etiopia, nel quadro del disaccordo emerso dopo la firma etiope del Memorandum d'intesa con lo Stato separatista del Somaliland. In una dichiarazione rilasciata dal Consiglio per la pace e la sicurezza dell’Ua, l’organismo ha chiesto ai due Paesi di "esercitare moderazione, allentare la tensione e impegnarsi in un dialogo significativo". Nella nota, l'Ua ha esortato “gli attori esterni a rispettare il principio di non interferenza all’interno degli affari di due Stati membri dell'Ua", e ha chiesto ai due contendenti di "astenersi da ulteriori azioni e dichiarazioni che potrebbero avere un impatto negativo sui forti legami di buon vicinato, amicizia e solidarietà". Il Consiglio ha aggiunto di “riaffermare inequivocabilmente il suo forte impegno e sostegno per preservare l'unità territoriale, l'integrità, indipendenza e sovranità di tutti gli Stati membri”, compresi quelli di Etiopia e Somalia. Il Consiglio ha anche chiesto al presidente della Commissione dell’Ua, Moussa Faki Mahamat “di schierarsi rapidamente” nella disputa e l'alto rappresentante dell’Ua per il Corno d’Africa ed ex presidente nigeriano, Olusegun Obasanjo, a promuovere il dialogo tra i due Paesi e fornire aggiornamenti regolari al consiglio. (segue) (Res)