Etiopia-Somalia: Unione africana esorta al dialogo e propone di avviare mediazione (2)

22 luglio 2021

- Ieri le autorità somale hanno negato l'autorizzazione ad atterrare un volo dell'Ethiopian Airlines diretto ad Hargeisa, capitale dell'autoproclamata repubblica del Somaliland, costringendo l'aereo ad una deviazione inaspettata. Lo ha riferito alla "Bbc" Mesfin Tasew, amministratore delegato di Ethiopian Airlines. L'Autorità per l'aviazione civile somala ha confermato che all'ET8372 non è stato concesso il permesso di atterrare ad Hargeisa. Sebbene Tasew non abbia rivelato ulteriori dettagli sui passeggeri a bordo, il ministro dell'Informazione somalo, Daoud Aweisa, ha confermato la notizia, precisando che l'aereo trasportava alti funzionari governativi etiopi. Dopo le discussioni, l'aereo ha continuato il suo viaggio verso una destinazione sconosciuta. L'episodio giunge dopo che nei giorni scorsi fonti citate dal sito "Garowe Online" avevano riferito che il primo ministro etiope Abiy Ahmed avrebbe visitato questa settimana la città Berbera per finalizzare l'accordo stipulato dal governo di Addis Abeba con il Somaliland lo scorso primo gennaio. Secondo le stesse fonti, una delegazione governativa etiope è arrivata lunedì scorso ad Hargeisa per pianificare la visita. L’accordo tra Etiopia e Somaliland, firmato il primo gennaio dal primo ministro etiope Abiy Ahmed e dal presidente del Somaliland Muse Bihi Abdi, consentirebbe all’Etiopia di affittare un tratto di 20 chilometri della costa del Somaliland per la sua base navale. La firma dell’accordo ha provocato una dura reazione da parte della Somalia, che ha richiamato il proprio ambasciatore dall’Etiopia e avviato una fitta relazione diplomatica con Egitto ed Eritrea, due Paesi che hanno interesse a contenere le ambizioni etiopi nella regione. L’accordo ha scatenato proteste anche in Somaliland e ha causato le dimissioni del suo ministro della Difesa, Abdiqani Mohamoud Ateye. (Res)