Viabilità: Aspi, dalle 21 di oggi A4 chiusa tra Sesto San Giovanni e Cormano

20 luglio 2021

- La società Autostrade comunica in una nota che sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori per la realizzazione della quarta corsia dinamica, dalle 21 di questa sera, giovedì 18, alle 5 di venerdì 19 gennaio, sarà chiuso il tratto compreso tra Sesto San Giovanni e Cormano, verso Torino. Si precisa che lo svincolo di Sesto San Giovanni sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, verso Torino e Brescia. Nella stessa notte, ma con orario 20-5, sarà chiusa l'area di servizio "Lambro nord", situata all'interno del suddetto tratto. In alternativa si consiglia: per la chiusura del tratto, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Sesto San Giovanni, percorrere la SS36 verso Lecco, la A52 Tangenziale nord di Milano verso Rho, e seguire le indicazioni per A50 Tangenziale ovest, per poi rientrare sulla A4 attraverso lo svincolo di Cormano; per la chiusura dell'entrata di Sesto San Giovanni verso Torino vien suggerita l'entrata di Cormano, mentre per la chiusura dell'entrata di Sesto San Giovanni verso Brescia utilizzare l'ingresso da Monza. (Com)