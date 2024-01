Unicredit: fissato obiettivo Net zero per transizione settore siderurgico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Unicredit ha annunciato oggi il suo obiettivo intermedio al 2030 per il settore siderurgico, che rientra nell'impegno della banca a raggiungere l'obiettivo Net zero entro il 2050 del proprio portafoglio di prestiti e investimenti. Lo comunica Unicredit in una nota. L'obiettivo è in linea con l'impegno che la banca ha sottoscritto nell'ottobre 2021 con la “Net zero banking alliance”, la rete di banche riunita dalle Nazioni unite, nonché con la firma dei Sustainable steel principles (Ssp), che forniscono un quadro di riferimento per la valutazione e la comunicazione dell’allineamento delle emissioni associate al portafoglio creditizio delle banche che finanziano il settore dell’acciaio, agli obiettivi climatici di decarbonizzazione. Fiona Melrose, head of group strategy and Esg di Unicredit, ha dichiarato: "L'annuncio di oggi segna il passo successivo del nostro percorso verso Net zero, mentre continuiamo a fare la nostra parte nel contribuire a una transizione giusta ed equa per tutti i nostri stakeholder. Il nostro nuovo obiettivo per il finanziamento del settore siderurgico, allineato alla traiettoria Net zero per il settore, è stato concepito per supportare questo settore chiave, ma ad alte emissioni, a compiere una progressiva transizione". Unicredit si propone di raggiungere un'intensità fisica ponderata per l'esposizione di 1,11 tCo2 per tonnellata di acciaio entro il 2030 per le emissioni di scope 1, 2 e 3 secondo l’approccio “fixed boundary system”, che consente un confronto omogeneo delle performance tra i produttori di acciaio. (segue) (Com)