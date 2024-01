Unicredit: fissato obiettivo Net zero per transizione settore siderurgico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo obiettivo - prosegue la nota - è del tutto allineato con il percorso di decarbonizzazione quattro di 1,5 gradi centigradi dell'Agenzia internazionale dell'energia e corrisponde a una riduzione delle emissioni di circa il 23 per cento rispetto al valore di riferimento di 1,45 tCo2/tAcciaio del 2022, relativo ad un portafoglio di finanziamenti pari a 2,2 miliardi di euro. L’indice di allineamento del portafoglio della banca per il 2022, calcolato in base alle linee guida Ssp, si attesta a -0,69, posizionando le emissioni del portafoglio al di sotto dello scenario di decarbonizzazione Iea 1.5. Per raggiungere il nuovo obiettivo, Unicredit continuerà a impegnarsi con i suoi clienti del settore, sostenendo i loro piani di decarbonizzazione attraverso la consulenza Esg e l’offerta di finanziamenti green e di transizione. Richard Burton, head of client solutions di Unicredit, ha aggiunto: "Il settore siderurgico sarà cruciale per il successo della decarbonizzazione europea ed è fondamentale supportare i produttori esistenti nella transizione verso tecnologie green e a basse emissioni di carbonio per perseguire i loro obiettivi Net zero. Mettendo i nostri clienti al centro, siamo pronti per fornire soluzioni su misura che li supportino attraverso la nostra gamma di prodotti", ha concluso Burton. (Com)