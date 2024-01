Russia-Armenia: Lavrov, non abbiamo mai causato raffreddamento di rapporti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia non ha mai causato un raffreddamento nei rapporti con l'Armenia. E' quanto ha affermato il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, durante una conferenza stampa. "Per quanto riguarda le relazioni russo-armene, non siamo mai stati i promotori di alcun raffreddamento di questi legami", ha sottolineato Lavrov. Allo stesso tempo, il ministro ha osservato che Mosca si ricorda come "molti degli attuali funzionari dell'Armenia, quando erano ancora all'opposizione (...) avevano chiesto di ritirarsi dalla Csto (Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva) e dall'Uee (Unione economica eurasiatica)". (Rum)