Banche: Civica (Uil), inspiegabile chiusura sportelli, c’è tema sociale ed economico

21 luglio 2021

- La desertificazione bancaria “è prima di tutto un fatto inspiegabile perché parliamo di banche che stanno realizzando profitti enormi, fra l’altro non per merito loro ma per gli effetti dell’aumento dei tassi di interesse”. Lo ha affermato Alberto Civica, segretario generale della Uil Roma e Lazio, a margine del convegno “Chiusura filiali? No, grazie”, organizzato al Cnel di Roma. Alla luce anche di questi profitti, gli istituti dovrebbero dunque “investire sul territorio, cercando di essere più presenti e di essere quel presidio di legalità che spesso serve, soprattutto per le piccole imprese che si possono trovare a non avere un credito legale” e dunque essere costretti a rivolgersi ad altri soggetti. Dal punto di vista sociale c’è poi il tema dell’attenzione alle persone, ed in particolare a “quelle anziane, alle quali si chiede di usare degli smart phone perché le agenzie chiudono ed hanno difficoltà ad usufruire dei servizi bancari”, ha aggiunto Civica sottolineando anche il problema occupazionale: “Abbiamo perso circa 10 mila posti di lavoro nel settore bancario e penso che questa sia una mancanza di rispetto” ed è sintomo dell’assenza di una “coscienza sociale”. (Rer)