Giappone: Tomoko Tamura è la nuova presidente del Partito comunista

- Il Partito comunista giapponese è guidato per la prima volta nella sua storia da una donna: Tomoko Tamura è stata nominata presidente del partito oggi al posto di Kazuo Shii, che aveva retto la carica ininterrottamente dal novembre 2000. La nomina è stata approvata durante il quarto e ultimo giorno del congresso di partito che si è tenuto ad Atami, nella prefettura giapponese centrale di Shizuoka. La 58enne Tamura, membro della Camera dei consiglieri (la camera bassa del parlamento giapponese), eletta per la prima volta nel 2010, era già diventata nel 2020 la prima donna a ricoprire la carica di responsabile politico del partito. Shii, che assumerà invece la presidenza del Comitato centrale del partito, era divenuto oggetto di critiche crescenti lo scorso anno, quando il Partito comunista aveva estromesso due membri critici nei confronti della sua leadership, durata quasi un quarto di secolo. Un leader storico del Partito comunista giapponese, il 93enne Tetsuzo Fuwa, ha rimesso la carica di membro del Comitato centrale, accettando invece una carica onoraria priva di autorità decisionale. Fuwa, noto come il "pilastro teoretico" del Partito comunista giapponese, ha guidato la storica formazione politica giapponese per due volte, dal 1982 al 1987 e dal 1989 al 2000. (Git)