Taiwan: sondaggio, solo il 3 per cento degli abitanti si considera "cinese"

- Solo il tre per cento degli abitanti dell'isola di Taiwan si identifica come "cinese". È quanto si apprende da un'indagine telefonica condotta dall'istituto statunitense Pew Research Center su 2.277 persone dal 2 giugno al 17 settembre 2023. In merito alla propria identità culturale, il 67 per cento degli intervistati ha dichiarato di considerarsi prettamente "taiwanese", mentre il 28 per cento - o tre persone su dieci - si identificano indifferentemente come "cinesi" o "taiwanesi". Il 40 per cento dei partecipanti riferisce inoltre di avere "un legame emotivo con la Cina", che sembra prevalere nelle persone di età pari o superiore ai 35 anni. Dall'indagine emerge una forte correlazione tra identità culturale e politica: coloro che si definiscono "taiwanesi" sembrano infatti avere maggiori possibilità di allinearsi con le posizioni del Partito progressista democratico (Dpp, al governo dal 2016), mentre quanti si considerano prettamente "cinesi" a quelle del principale partito d'opposizione, il Kuomintang (Kmt). Ciononostante, in considerazione delle forti tensioni nello Stretto, il 66 per cento degli intervistati considera il potere e l'influenza della Cina "una grave minaccia".(Res)