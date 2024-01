Ucraina: Lavrov, destino del Paese simile a Stati dove Usa "hanno organizzato avventure"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina avrà il destino di Afghanistan, Iraq, Libia e altri Paesi in cui gli Stati Uniti e i loro alleati "hanno organizzato avventure". E' quanto ha detto il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, in una conferenza stampa. "Dove c’è stata un'inversione di eventi analoga in precedenza? In Afghanistan. (...) Cosa hanno ottenuto lì? O in Iraq, Libia, in qualsiasi Paese in cui gli Stati Uniti e i loro satelliti hanno organizzato avventure", ha detto il ministro, secondo cui in nessuno di questi Stati "si è affermata la stessa democrazia per cui è iniziato il tutto". "L'Ucraina, purtroppo, avrà lo stesso destino, perché (...) non si rende conto che il padrone pensa solo a se stesso, non può contare sul fatto che gli interessi del suo popolo saranno presi in considerazione", ha sottolineato Lavrov. (Rum)