Mafia: Gdf, in corso operazione nelle province di Catania, Caltanissetta, Arezzo, Napoli e Udine

- Dalle prime ore di questa mattina, oltre 120 finanzieri del comando provinciale della guardia di finanza di Catania, stanno eseguendo, nelle province di Catania, Caltanissetta, Arezzo, Napoli e Udine, un’ordinanza, concernente 26 indagati, con cui il gip presso il locale Tribunale, su richiesta della Procura della Repubblica di Catania - Direzione distrettuale antimafia, ha disposto misure cautelari personali e reali nei confronti di 15 persone indagate, a vario titolo, per associazione a delinquere di stampo mafioso nonché per le condotte, aggravate dal metodo mafioso, di usura, estorsione, traffico organizzato e spaccio di sostanze stupefacenti e riciclaggio di denaro nella forma del reimpiego dei proventi illeciti in attività economiche.(Rin)