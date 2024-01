© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti di oggi a Napoli e in Campania:COMUNESit-in della legalità dinanzi al bar Moa Café, teatro di una rapina pochi mesi fa. Partecipano magistrati, il sindaco, altre forze politiche, associazioni del territorio. Seguirà la passeggiata per la legalità sino in piazza De Franchis. Moa Café in via delle Repubbliche Marinare 225 - Napoli (ore 10.45).VARIECongresso nazionale Anesv (Associazione nazionale esercenti spettacoli viaggianti). Interviene il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Sala congressi della Stazione Marittima - Napoli (ore 10.30).Incontro su "Sicurezza stradale, un impegno per la legalità". Intervengono il sindaco di Benevento, Clemente Mastella e il rettore dell'Università Giustino Fortunato di Benevento, Giuseppe Acocella. Conclude il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. Aula Magna dell'Università Giustino Fortunato - Benevento (ore 11).REGIONEConferenza stampa di presentazione dell'evento "M.IT. Meet Italian Brands" in programma dal 22 al 24 gennaio alla Mostra d'Oltremare di Napoli. Intervengono, tra gli altri, l'assessore alle Attività produttive, Antonio Marchiello, il presidente sezione Moda Unione Industriali Napoli, Luigi Giamundo, l'amministratore delegato Cis-Interporto campano, Claudio Ricci, la presidente Fondazione Mondragone, Maria D'Elia. Sala De Sanctis della Regione Campania in via Santa Lucia 81 - Napoli (ore 12).Convegno "Dal Principio al principio - Come conciliare tutela dell'ambiente, efficienza in zootecnia e sviluppo in agricoltura”: intervengono il presidente nazionale di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti e il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Hotel Savoy - Capaccio-Paestum (ore 15.30). (Ren)