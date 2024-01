Tunisia: parlamento approva legge di conciliazione penale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei rappresentanti del popolo (Arp), il parlamento della Tunisia sede al Bardo, ha approvato, ieri, con 126 sì e tre astensioni il disegno di legge in materia di conciliazione penale, un testo che dovrebbe garantire a chi è in debito col fisco di mettersi in regola. Durante le discussioni, i parlamentari hanno approvato alcune modifiche tecniche al testo originale includendo ogni persona fisica o giuridica contro la quale sia stata emessa una sentenza o più sentenze penali, o che sia stata oggetto di un procedimento penale, o di conseguenze giudiziarie o amministrative o chi ha compiuto azioni equiparabili a reati economici e finanziari. Il disegno di legge comprende 11 capitoli ed introduce un tasso annuo del 10 percento applicato agli importi di riconciliazione, fissa a sei mesi il periodo di grazia per i soggetti che intendono regolarizzare la loro posizione fiscale, introduce la possibilità di una riduzione del 50 percento degli importi dovuti al fisco in cambio della realizzazione di progetti nelle aree considerate più svantaggiate del Paese a beneficio della collettività. La legge infine regola la confisca dei beni, trasferiti direttamente o indirettamente da soggetti evasori in fuga, al coniuge, agli ascendenti, discendenti, fratelli e affini, pur concedendo loro un diritto di appello di sette giorni.(Tut)