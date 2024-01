Italia-Kazakhstan: Tokayev a Roma per dare impulso a una relazione in forte crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, è giunto ieri sera a Roma per una importante visita di due giorni destinata a consolidare i crescenti legami di cooperazione tra l’Italia e l’Asia centrale. Oggi Tokayev sarà ricevuto al Quirinale dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e a Palazzo Chigi dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Nel pomeriggio si sposterà alla Farnesina per una tavola rotonda sugli investimenti alla quale prenderà parte anche il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, e durante la quale saranno firmati alcuni accordi commerciali. Domani, venerdì 19 gennaio, sarà in udienza da papa Francesco in Vaticano e farà visita alle sedi dell’Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura (Fao) e del Programma alimentare mondiale (Pam) delle Nazioni Unite. (segue) (Res)