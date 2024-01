Italia-Kazakhstan: Tokayev a Roma per dare impulso a una relazione in forte crescita (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"So distinguere, da editore, la qualità e l'obiettività che sono anche il segreto del successo di un'iniziativa imprenditoriale come Agenzia Nova" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- Per Tokayev si tratta della prima visita in Italia da quando, nel 2019, ha assunto la presidenza del Kazakhstan a seguito delle dimissioni a sorpresa del suo predecessore, Nursultan Nazarbayev, che aveva dominato la vita politica del Paese centrasiatico sin dai tempi dell’indipendenza dall’Unione Sovietica e che a Roma, da parte sua, si era recato per ben sei volte. I due Paesi sono legati dal 2009 da un Trattato di partenariato strategico firmato dallo stesso Nazarbayev e, per l’Italia, dall’allora presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Negli ultimi anni, tuttavia, Roma sembra aver iniziato a guardare con molta più attenzione a una regione, quella centrasiatica, che in virtù delle risorse naturali a disposizione (non solo idrocarburi), della posizione geografica (nel mezzo delle rotte commerciali tra Europa ed Estremo Oriente) e degli sviluppi internazionali degli ultimi anni (il lento ma inesorabile affrancamento di quei Paesi dall’orbita d’influenza della Russia) è destinata a ricoprire un ruolo sempre più cruciale nella definizione degli equilibri globali futuri. (segue) (Res)