Italia-Kazakhstan: Tokayev a Roma per dare impulso a una relazione in forte crescita (3)

- Secondo Fabrizio Vielmini, ricercatore e autore del saggio “Kazakistan: fine di un’epoca”, è la necessità di bilanciare l’influenza di due pesi massimi come Russia e Cina a spingere Astana a rafforzare gli elementi che la connettono all’Europa e all’Occidente. La visita di Tokayev, spiega l’esperto, va letta in questa prospettiva. Per il Paese centrasiatico, del resto, l’Italia riveste un significato speciale, non solo perché primo consumatore al mondo del suo petrolio. “Così come il Kazakhstan è un Paese ibrido nella regione centrasiatica, perché ponte tra differenti culture, l’Italia – osserva l’esperto – è un ibrido nel continente europeo, al centro del Mediterraneo”. Dall’altra parte, Roma è indotta a guardare verso l’Asia centrale con più insistenza dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, alla ricerca di fonti alternative di approvvigionamento energetico, ma non solo. (segue) (Res)