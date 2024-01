Italia-Kazakhstan: Tokayev a Roma per dare impulso a una relazione in forte crescita (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad Astana, di ritorno dalla Cina, è stato in visita lo scorso settembre proprio il ministro Tajani, che con l’omologo Murat Nurtleu ha firmato una dichiarazione congiunta che prevede la promozione di iniziative di cooperazione economica e industriale nei settori della decarbonizzazione, delle terre rare e delle nuove tecnologie, con l’obiettivo di accelerare i rispettivi percorsi di transizione verde e digitale e di rafforzare le relazioni bilaterali. Un accordo inedito per l’Italia, teso a consolidare i rapporti con un Paese considerato d’importanza cruciale non solo per le forniture di idrocarburi (qui è attiva da anni Eni, che opera nei grandi giacimenti di Karachaganak e Kashagan e che produce 32 milioni di barili di petrolio e condensati e 2,1 miliardi di metri cubi di gas l’anno), ma anche per le catene d’approvvigionamento industriale di oggi e di domani: il Kazakhstan vanta, infatti, vaste riserve di terre rare e minerali critici, tra cui litio, nichel, cromo e manganese, oltre che di uranio. (segue) (Res)