Italia-Kazakhstan: Tokayev a Roma per dare impulso a una relazione in forte crescita (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tema di estremo interesse strategico è anche quello legato alla Rotta internazionale di trasporto trans-caspica (Titr), il cosiddetto Corridoio di mezzo, la rete di linee ferroviarie e marittime che dovrebbe collegare l’Europa all’Estremo Oriente passando per l’Asia centrale e aggirando le infrastrutture russe. L’Europa considera il progetto prioritario e l’ha incluso nella sua iniziativa infrastrutturale Global Gateway; il Kazakhstan spinge con decisione e, in quest’ottica, ha varato importanti progetti per l’ammodernamento e l’estensione dei suoi porti sul Mar Caspio, Aktau e Kuryk. Vielmini evidenzia come l’investimento sulla Rotta trans-caspica porti con sé una contraddizione di fondo, perché “l’asse di penetrazione attraverso il Caspio rafforza le potenzialità della Turchia” del presidente Recep Tayyip Erdogan e “s’inserisce in un quadro molto delicato e complesso”, che coinvolge anche l’Iran. D’altro canto, il corridoio potrebbe facilitare un interscambio commerciale, quello tra Italia e Kazakhstan, che nel 2022 ha sfiorato i 15 miliardi di dollari, in crescita del 54 per cento rispetto al 2021, e che nei primi dieci mesi del 2023 (gli ultimi dati ufficiali disponibili risalgono allo scorso ottobre) ha già superato i 13 miliardi di dollari. Il governo kazakho, come recentemente sottolineato dall’ambasciatore a Roma Yerbolat Sembayev, è convinto che i margini di crescita della cooperazione commerciale siano enormi, soprattutto guardando alle importazioni kazakhe di prodotti italiani, che al momento valgono poco più di un miliardo di dollari. L’Italia resta comunque il terzo partner commerciale strategico del Kazakhstan dopo Russia e Cina, con una quota dell’11,5 per cento sugli scambi complessivi del Paese centrasiatico nel 2022. (segue) (Res)