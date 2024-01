Italia-Kazakhstan: Tokayev a Roma per dare impulso a una relazione in forte crescita (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro kazakho Alikhan Smailov, dopo aver ricevuto Tajani lo scorso settembre, ha anche ricordato che il Kazakhstan è pronto a diversificare le sue esportazioni verso l’Italia, portando l’export non petrolifero sopra quota 900 milioni di dollari. E non è un caso se, al seguito di Tokayev c’è una nutrita delegazione composta, fra gli altri, dall’amministratore delegato del fondo d’investimento sovrano Samruk-Kazyna, Nurlan Zhakupov, e dai ministri della Cultura, della Scienza e dell’Agricoltura, rispettivamente Aida Balayeva, Nurbek Sayasat e Aidarbek Saparov. Il Kazakhstan è interessato oggi soprattutto ad aumentare l’afflusso d’investimenti dall’Italia, che tra il 2005 e la prima metà del 2023 hanno raggiunto quota 7,3 miliardi di dollari, circa 76 milioni dei quali tra il gennaio e l’agosto dello scorso anno. Attualmente sono in corso 15 progetti da 159 milioni di dollari complessivi. Il governo di Astana ha delineato un programma per gli investimenti nel periodo 2021-2025 che coinvolge 44 aziende italiane, tra le quali Leonardo nel campo della difesa, Fincantieri in quello della cantieristica e il gruppo Sdf in quello dei macchinari agricoli. Spazio anche al settore delle energie rinnovabili: la già citata Eni, oltre ad aver inaugurato due parchi eolici a Badamsha, nella regione di Aktobe, ha anche annunciato con la locale KazMunayGas la creazione di una centrale elettrica ibrida rinnovabili-gas nella regione di Mangystau, oggetto di un incontro lo scorso giugno ad Astana tra l’amministratore delegato Claudio Descalzi e il presidente kazakho Tokayev. (segue) (Res)