Italia-Kazakhstan: Tokayev a Roma per dare impulso a una relazione in forte crescita (7)

- Infine, i legami culturali. Lo scorso novembre l’ambasciatore italiano ad Astana, Marco Alberti, ha inaugurato ad Almaty, nel sud del Kazakhstan, il primo Istituto di cultura italiano in Asia centrale, diretto da Edoardo Crisafulli, che dovrebbe dare un impulso importante alla promozione del nostro Paese nell’intera regione. All’evento era presente la ministra kazakha Balayeva, parte della delegazione che accompagna Tokayev a Roma. Nel frattempo sono in corso oltre 30 accordi di cooperazione tra università e istituti accademici dei due Paesi e diversi programmi che incentivano gli studenti kazakhi a studiare a Roma, a Salerno, a Cassino, a Napoli e a Ferrara. “In Kazakhstan vi è un’attrazione molto forte nei confronti del nostro Paese, il saper fare italiano è importante anche in settori come quello agricolo, quello caseario. Attualmente sono 270 le imprese italiane che operano sul territorio”, ricorda Vielmini. Di significato non marginale è anche la visita di Tokayev in Vaticano. Il Kazakhstan ospita ogni anno il Congresso dei leader delle religioni mondiali e tradizionali, appuntamento di riferimento per il dialogo interconfessionale su scala globale, e papa Francesco vi si è recato in visita per la prima volta nel 2022. L’unico Pontefice a recarsi nel Paese centrasiatico in precedenza era stato Giovanni Paolo II tra il 22 e il 25 settembre del 2001, poche settimane dopo gli attentati terroristici alle Torri gemelle e al Pentagono degli Stati Uniti. (Res)