Serbia: capolista opposizione, comunità internazionale ha capito chi governa qui e come

- I rappresentanti della comunità internazionale per la prima volta hanno capito chi governa in Serbia e in che modo. Lo ha affermato Miroslav Aleksic, uno dei due capolista dell'opposizione di centrosinistra nella lista elettorale "Serbia contro la violenza", sul dibattito dedicato alle elezioni in Serbia dello scorso 17 dicembre nella sessione plenaria del Parlamento europeo di Strasburgo. "In quanto Paese candidato all'adesione all'Unione europea, è importante conoscere la posizione dell'Europa riguardo al furto elettorale", ha sottolineato Aleksic, ripreso dalla stampa locale. "È importante che le elezioni in Serbia siano state messe all'ordine del giorno dalla maggioranza dei deputati del Parlamento europeo e che venga adottata una risoluzione su questo tema all'inizio di febbraio, perché è chiaro a tutti che ci sono stati brogli elettorali", ha detto Aleksic. Alla domanda su cosa potrà cambiare tale risoluzione nella situazione post-elettorale in Serbia, dato che il documento non ha carattere vincolante, il politico ha stimato che rappresenterà un "messaggio alla Serbia" il quale, secondo lui, "ha un peso politico". "Il governo non potrà più presentarsi come qualcuno che ha ricevuto così tanto sostegno dai cittadini serbi in elezioni giuste e libere", ha sottolineato Aleksic. (segue) (Seb)