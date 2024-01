Serbia: capolista opposizione, comunità internazionale ha capito chi governa qui e come (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il voto del Parlamento europeo sulla risoluzione è previsto per la prossima sessione plenaria dell'8 febbraio. Anche secondo Radomir Lazovic, membro del Fronte dei Verdi di sinistra (Zeleno levi front), che fa parte della stessa coalizione, il dibattito al Bundestag tedesco e al Parlamento europeo sulle recenti elezioni in Serbia ha portato a "seri progressi" e a "un successo a livello internazionale" affinché la crisi politica in Serbia venga risolta e annullate le elezioni. "Il Bundestag tedesco ha valutato che le elezioni in Serbia sono state sistematicamente manipolate dallo Stato e ha chiesto la ripetizione delle elezioni a Belgrado. Inoltre è stata richiesta un'indagine indipendente e la Commissione europea ha dovuto indicare chiaramente le carenze della democrazia in Serbia e rivedere il rapporto con le autorità serbe", ha dichiarato Lazovic. (Seb)