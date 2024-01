Legge Bilancio: Calderoli, per il 2023 istituto fondo nazionale contrasto svantaggi insularità di due milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella legge di Bilancio per il 2023 è stato "istituito un fondo nazionale per il contrasto agli svantaggi derivanti dall'insularità di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025". Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, in commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall’insularità. Il fondo è finalizzato "ad assicurare l'attuazione al principio dell'insularità ed è suddiviso in due sezioni: un fondo per gli investimenti strategici e un fondo per la compensazione degli svantaggi", ha concluso.(Rin)