Irlanda-Cina: premier Li, garantiremo a Dublino esenzione dal visto

- La Cina garantirà all’Irlanda una politica di esenzione dal visto per agevolare gli scambi tra i due Paesi. Lo ha annunciato il primo ministro cinese, Li Qiang, al termine di un colloquio avuto ieri, 17 gennaio, con l’omologo irlandese, Leo Varadkar, a Dublino. Li ha invitato il governo irlandese ad espandere il commercio con la Cina e ad ampliare la cooperazione in vari settori, tra cui economia digitale, intelligenza artificiale, finanza, sviluppo a basse emissioni di carbonio e biomedicina. Varadkar, da parte sua, ha dichiarato che il suo Paese prenderà in considerazione la possibilità di offrire agevolazioni ai viaggiatori dalla Cina, con cui intende comunque espandere gli investimenti. (Cip)