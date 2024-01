Cina: premier Li torna a Pechino dopo visita in Svizzera e Irlanda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Cina, Li Qiang, è tornato oggi a Pechino dopo aver completato una visita in Svizzera e Irlanda dal 14 al 17 gennaio. Li è intervenuto il 16 gennaio al Forum economico mondiale (World Economic Forum, Wef) di Davos, dove ha illustrato cinque proposte per ricostruire la fiducia e rilanciare la cooperazione economica a livello globale. Il premier ha inoltre anticipato alcuni dati sulla crescita economica del suo Paese, che nel 2023 si è attestata al 5,2 per cento, annunciando che la Cina continuerà nel futuro ad aprirsi ai mercati esteri e ad agevolare gli investimenti per le imprese straniere. Ieri Li è arrivato a Dublino, dov’è stato accolto dal ministro dei Trasporti e dell’Ambiente, Eamon Ryan, e dall’ambasciatore di Pechino in Irlanda, He Xiangdong. In giornata ha incontrato l’omologo Leo Varadkar e il presidente, Michael Higgins. (Cip)