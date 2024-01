Napoli: omicidio Sesso, arrestato esponente clan Elia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un arresto per l’omicidio di Pasquale Sesso, dell’omonima famiglia malavitosa operante nella zona di Santa Lucia. Gennaro Belaeff, ritenuto esponente storico del clan Elia, è accusato dell’omicidio Sesso e del tentato omicidio di Luigi Sesso, fratello della vittima, reati aggravati anche dalle modalità mafiose per avere favorito il clan Elia. L’uomo, lo scorso 9 gennaio (ma la notizia è stata comunicata da polizia e procura solo oggi), è stato raggiunto da decreto di fermo, poi convertito in ordinanza di custodia cautelare in carcere del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno competente per territorio essendo l’arresto scattato in area salernitana. L’omicidio è avvenuto la sera del 5 luglio in via Solitaria a Pizzofalcone. Secondo l’accusa, Balaeff avrebbe esploso dal balcone della propria abitazione numerosi colpi d’arma da fuoco provocando alla vittima uno “shock emorragico a seguito di ferita d’arma da fuoco che ha determinato, tra le altre, lesione all’arteria femorale destra ed un proiettile in zona polmonare”.(Ren)