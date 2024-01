Ucraina: ultimi attacchi russi causano una vittima, danni e distruzioni in quattro regioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli attacchi russi lanciati ieri sera e oggi nella notte hanno causato danni, feriti e una vittima in quattro regioni dell'Ucraina. In particolare, come ha riferito su Telegram il governatore regionale di Kharkiv, Oleh Synehubov, il bombardamento effettuato ieri sera a Chuhuiv hanno causato una vittima e tre feriti, due di cui sono stati ricoverati. Stando al Servizio statale dell'Ucraina per le emergenze, un drone abbattuto ieri sera a Sumy ha provocato un incendio in un edificio vuoto e in due camion. Le truppe meridionali delle Forze armate ucraine hanno reso noto su Telegram che gli attacchi sferrati nella notte hanno preso di mira i quartieri residenziali di Kherson. Una donna è stata ferita e ricoverata in ospedale nel quartiere di Dnipro della città. Anche il governatore della regione di Mykolaiv, Vitalij Kim, ha scritto sul suo canale Telegram che i frammenti di droni russi intercettati nella notte nel distretto di Snihurivka della regione ha danneggiato gli edifici di un'impresa agricola. (Kiu)