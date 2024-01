Spagna: arrestato in Colombia uno dei presunti autori dell'attentato a Vidal-Quadras

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia colombiana ha arrestato alla frontiera uno dei presunti autori dell'attentato contro il co-fondatore del partito sovranista spagnolo Vox, Alejo Vidal-Quadras, avvenuto il 9 novembre scorso a Madrid. Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa "Europa Press", si tratta di G. O. Higuera, che era ricercato per un reato di terrorismo dalla Spagna. Pochi giorni dopo il tentativo di omicidio fallito, le autorità iberiche avevano arrestato un uomo e la sua compagna (poi rilasciata) ed una terza persona a Fuengirola, in provincia di Malaga, con misure cautelari. Le indagini, tuttavia, hanno evidenziato il coinvolgimento di almeno altre due persone, tra cui Higuera, cittadino venezuelano, arrestato mentre cercava di entrare in Colombia. La polizia spagnola aveva reso noto di lavorare su diversi filoni di indagine aperti dopo aver scoperto che l'attacco al politico, colpita alla mascella da un proiettile, era stato preparato "meticolosamente" per settimane. Nel focus degli inquirenti fin dall'inizio c'è stata la cosiddetta "pista iraniana", come suggerito dallo stesso Alejo Vidal-Quadras, ex presidente del Partito popolare (Pp) in Catalogna e con una lunga storia di sostegno all'opposizione all'Iran, che lo ha inserito nella lista delle persone non gradite per aver sostenuto "organizzazioni terroristiche". (Spm)