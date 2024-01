Migranti: Libia, salvati dieci migranti sudanesi nel deserto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Servizio anti-immigrazione clandestina (Dcim) della regione orientale della Libia ha annunciato il “salvataggio di dieci clandestini in una zona desertica” della Cirenaica. Una pattuglia della filiale di Tobruk della Dicm ha trovato i migranti sudanesi vicino a Wadi Ali, fornendo loro acqua, cibo e pronto soccorso. La dichiarazione indica che la pattuglia libica ha trasferito i dieci migranti al centro di detenzione del Servizio anti-immigrazione nella città di Tobruk. La Dicim locale ha espulso complessivamente 7.706 immigrati clandestini dalla città di Tobruk nel corso del 2023. Si tratta in particolare di 5.292 sudanesi, 1.045 egiziani, 510 pakistani, 481 ciadiani, 193 bengalesi, 104 siriani e 70 nigeriani, oltre a cinque yemeniti, quattro ghanesi, tre indiani, un tunisino, un etiope e un eritreo, secondo quanto riferito dalla Dcim di Tobruk attraverso il proprio profilo Facebook. Tra le persone allontanate figurano 491 stranieri affetti da varie malattie trasmissibili, tra cui epatite C e Aids. (Lit)