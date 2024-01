Insularità: Calderoli, governo sta predisponendo schema disegno legge quadro sviluppo isole minori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo "sta predisponendo uno schema di disegno di legge quadro per lo sviluppo delle isole minori". Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, in commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall’insularità. "Sono previste misure per la crescita e lo sviluppo territoriale delle isole minori con il ricorso alla figura dei contratti istituzionali di sviluppo. Si prevederanno norme a tutela dell'ambiente e per la difesa del territorio, per la gestione dei rifiuti e un piano per la distribuzione di energia da fonti rinnovabili", ha concluso.(Rin)