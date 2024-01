Regno Unito: prezzi abitazioni scendono al ritmo più rapido in oltre un decennio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A novembre i prezzi delle abitazioni nel Regno Unito sono scesi al ritmo più rapido in oltre un decennio, spinti dal forte calo registrato a Londra. Secondo i dati dell'Ufficio per le statistiche nazionali, ripresi dal quotidiano "Financial Times", i prezzi medi si sono contratti del 2,1 per cento nell'anno fino a novembre 2023, rispetto a un calo dell'1,3 per cento nei 12 mesi fino a ottobre 2023. Ciò significa che una proprietà media nel Regno Unito ora costa 285 mila sterline (332 mila euro), circa seimila sterline in meno rispetto a novembre 2022. Londra è stata la zona del Regno Unito con la peggiore performance, registrando una contrazione annua del 6 per cento, la più grande dal 2009. La capitale è rimasta comunque la zona più costosa del Paese, con un'abitazione che in media costa 505mila sterline (589 mila euro). (Rel)