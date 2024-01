Germania: Wagenknecht (Bsw) contro messa al bando dei nazionalconservatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La politica di estrema sinistra tedesca Sahra Wagenknecht si è detta contraria a una messa al bando del partito nazionalconservatore Alternativa per la Germania (Afd). Intervistata dall'emittente televisiva “Zdf”, l'ex deputata dei post-comunisti di La Sinistra al Bunedstag ha affermato che si discute della questione soltanto perché “Afd è tanto forte”. Wagenknecht ha quindi avvertito che un divieto sarebbe “un regalo” per i nazionalconservatori e “una prova di inettitudine per la democrazia”. Secondo la fondatrice e la copresidente del partito di estrema sinistra Alleanza Sahra Wagenknecht - Per la ragione e la giustizia (Bsw), non si dovrebbe discutere di una messa al bando di Afd, ma del perché sia tanto forte nei sondaggi “nonostante le sue posizioni”. (segue) (Geb)