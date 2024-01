Germania: Wagenknecht (Bsw) contro messa al bando dei nazionalconservatori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le ultime rilevazioni danno i nazionalconservatori come secondo partito in Germania, al 22 per cento. In testa si confermano al 31 per cento i popolari di Unione cristiano-democratica (Cdu) e Unione cristiano-sociale (Csu) all'opposizione al Bundestag come Afd. Dal 2021, questa formazione è classificata come sospettata organizzazione estremista di destra dall'Ufficio federale per la protezione della Costituzione (Bfv), l'agenzia di intelligence interna tedesca. Il Bsw raccoglie fuoriusciti di La Sinistra e ha quali copresidenti Wagenknecht e Amira Mohamed Ali. Su posizioni filorusse come Afd, il partito ha contatti con Mosca come i nazionalconservatori. Secondo alcune indiscrezioni, la Russia utilizzerebbe i nazionalconservatori e il Bsw per destabilizzare la Germania. (Geb)