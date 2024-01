Cambogia-Francia: primo ministro Hun Manet inizia visita a Parigi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Cambogia, Hun Manet, accompagnato da una delegazione comprendente ministri, funzionari e dirigenti di imprese., è giunto in Francia per una visita di due giorni (18 e 19 gennaio) su invito del presidente francese, Emmanuel Macron. Secondo l'agenda resa nota dal ministero degli Esteri cambogiano, il premier sarà ricevuto all’Eliseo per colloqui che puntano a rafforzare ulteriormente le relazioni bilaterali. È prevista la firma di diversi documenti di cooperazione. A Parigi, inoltre, sono in programma incontri con i presidenti del Senato, Gerard Larcher, e dell’Assemblea nazionale (i due rami del parlamento), Yael. Braun-Pivet, nonché con la segretaria generale dell’Organizzazione internazionale della francofonia (Oif), Louise Mushikiwabo, e il presidente dell’Alleanza dei patronati francofoni, Geoffroy Roux de Bezieux. (Fim)