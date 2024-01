Togo-Cina: ministro Esteri Wang, promuoveremo industrializzazione del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina rafforzerà la cooperazione a tutto tondo con il Togo per promuovere l’industrializzazione del Paese africano. Lo ha detto il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, al termine di un colloquio avuto ieri, 17 gennaio, con la prima ministra togolese, Victoire Sidemeho Tomegah-Dogbe, a Lomé. Negli ultimi 50 anni, Cina e Togo si sono “fermamente sostenuti a vicenda sui rispettivi interessi fondamentali e principali preoccupazioni. La fiducia politica tra i due Paesi ha continuato a crescere e la cooperazione reciprocamente vantaggiosa è progredita costantemente”, ha detto Wang. Pechino continuerà dunque a sostenere Lomé nella “salvaguardia di sovranità, indipendenza, sicurezza e dignità nazionali”, rafforzando la cooperazione a tutto tondo per incentivare l’industrializzazione del Togo, ha concluso Wang. Dogbe, da parte sua, ha ribadito sostegno alle pretese di sovranità cinese su Taiwan e ha auspicato un rafforzamento della cooperazione con Pechino in vari settori, tra cui economia digitale, riduzione della povertà, agricoltura, parchi industriali, formazione delle risorse umane e tutela ambientale. Il Togo è la terza tappa di un tour africano intrapreso da Wang Yi il 13 gennaio. (Cip)