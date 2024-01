Usa: primarie, nel New Hampshire sfida a due tra Trump e Haley

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le primarie presidenziali del Partito repubblicano in New Hampshire, in programma martedì 23 gennaio, saranno una sfida a due tra l'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e l'ex ambasciatrice all'Onu Nikki Haley. Lo anticipa la stampa Usa, che sottolinea come in quello Stato Haley abbia ridotto di molto il divario che la separa nei sondaggi dall'ex presidente. Il governatore della Florida Ron DeSantis, reduce dal secondo posto ai caucus in Iowa, sembra invece aver rinunciato a concorrere per il medesimo risultato in New Hampshire: la sua campagna elettorale ha annunciato licenziamenti nello Stato pochi giorni prima del voto, e il governatore sembra determinato a concentrare sforzi e risorse in vista delle importanti primarie del 24 febbraio in South Carolina, dove in passato Haley ha servito come governatrice. (Was)