Mar Cinese Meridionale: Filippine e Cina si impegnano a gestire divergenze tramite il dialogo

- La Cina e le Filippine hanno concordato di migliorare la comunicazione marittima e di gestire conflitti e divergenze attraverso colloqui amichevoli. Lo hanno riferito i ministeri degli Esteri dei due Paesi, a seguito dell'ottavo incontro del Meccanismo di consultazione bilaterale sul Mar Cinese Meridionale svoltosi a Shanghai, cui hanno preso parte il viceministro degli Esteri cinese, Nong Rong, e il sottosegretario degli Esteri delle Filippine Theresa Lazaro. Nel corso dei colloqui, i funzionari dei due Paesi hanno ribadito che la disputa nel Mar Cinese Meridionale non è rappresentativa delle relazioni bilaterali nel loro complesso, come riferito dal ministero degli Esteri cinese in un comunicato diffuso nella serata di ieri. (segue) (Fim)