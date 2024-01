Russia: governatore di Belgorod, questa mattina abbattuti dieci missili ucraini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina le Forze armate ucraine hanno lanciato dieci missili contro la città di Belgorod e l'omonima regione. Lo ha riferito il governatore della regione di Belgorod Vjacheslav Gladkov. "Dieci missili hanno volato verso di noi, tutti sono stati abbattuti con successo dalla nostra difesa aerea", ha detto Gladkov in un videomessaggio sul suo canale Telegram. Il governatore ha chiarito che non ci sono ancora informazioni su possibili danni materiali, a eccezione dei vetri rotti in una casa nella regione di Belgorod. (Rum)